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2. Trump dönemi nasıl başlayacak?

2. Trump dönemi nasıl başlayacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.01.2025 12:22
Güncelleme:20.01.2025 12:23
Trump, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapacağı işlerden birinin de eski ABD başkanlarından John F. Kennedy suikastına ilişkin tüm belgeleri kamuoyuna açıklamak olduğunu söyledi. Kennedy'nin yanı sıra kardeşi Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm belgeleri de kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Trump, "Kamuoyunun büyük ilgisini çeken diğer konulara ilişkin belgeleri de kamuoyuna açıklayacağız, hepsi yayımlanacak." diye konuştu. .
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
2. Trump dönemi nasıl başlayacak?
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