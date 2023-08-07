07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Vermem Seni Ellere final fragmanı yayınlandı | "Ne sen beni unutabileceksin ne de ben seni..."
Vermem Seni Ellere final bölümü fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Ne sen beni unutabileceksin ne de ben seni..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 9. bölüm fragmanı izle...