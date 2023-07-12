12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..."
Vermem Seni Ellere 5. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanına, "Ben nerede olursam olayım, senin şefkatine ihtiyacım var benim..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı izle...