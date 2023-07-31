Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı yayınlandı | "Mehmet seni seviyor"

Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Mehmet seni seviyor" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı izle...