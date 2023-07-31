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Videolar Vermem Seni Ellere Videoları Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı yayınlandı | "Mehmet seni seviyor"

Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı yayınlandı | "Mehmet seni seviyor"

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Giriş: 31.07.2023 13:12
Güncelleme:31.07.2023 13:12
Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Mehmet seni seviyor" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 8. bölüm fragmanı izle...
Mehmet seni seviyor
"Mehmet seni seviyor"
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