Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Vermem Seni Ellere yeni bölüm fragmanı

Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanına, "Öyle bir büyü ki anlayamazsın! Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz... Seven kalbi istesen de susturamazsın!" şarkısı damga vurdu. Vermem Seni Ellere 4. bölüm 2. fragmanı izle...

Zeliş düğünde, bir anlığına Hande'yi görmüştür ama Hande aynı hızla yok olmuştur. Mehmet ise çekirge misali bir sıçrar, iki sıçrar, üçte Hande'nin tam karşısına düşer. Ancak Mehmet Hande belasından kurtulmak için herkese oynadığı oyunu oynamaya karar vermiştir. Zeliş'in ise içi içini yemektedir. Mehmet'e şaşkın gözlerle bakıp ardından kaybolan o gizemli kadının peşine düşmeye karar verir. Ancak Zeliş'ten başka kimse öyle bir kadın görmemiştir. Zeliş tam delirdiğini düşündüğü an düğündeki öyle bir detaydan Hande'nin varlığını ispatlar ki, geriye bu kadına ulaşmak kalmıştır. Kimdir bu kadın?

Mehmet'in geçmiş hayatından çıkıp gelen bir sevgili midir? Yoksa karısı mıdır? Zeliş kafayı takmıştır bir kere. Sorularına cevap bulmanın yollarını arayacak, Mehmet'in hafızasını türlü yöntemlerle tetiklemeye çalışacaktır. Hande'nin ise Mehmet'in peşini kolay kolay bırakmaya niyeti yoktur. Mehmet'i elde etmek için şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemle kolları sıvayacaktır. Köşe bucak Hande'yi arayan Zeliş hiç beklemediği bir anda kendini Hande'nin karşısına buluverir. Sonunda bu gizemli kadının kim olduğunu öğrenecektir. Mehmet ise Hande ve Zeliş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte yolun sonuna gelmiştir. Hande'nin ağzından öyle kelimeler dökülür ki Mehmet'in kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Belki de Zeliş sonsuza kadar Mehmet'ten vazgeçmek zorunda kalacaktır.