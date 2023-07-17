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Videolar Vermem Seni Ellere Videoları Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun..."

Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun..."

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Giriş: 17.07.2023 13:19
Güncelleme:17.07.2023 13:19
Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı izle...
Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun...
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