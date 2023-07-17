Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun..."

Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen fragmanına, "Sen benim yıldızlarımın bağımlısı olurdun..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 6. bölüm fragmanı izle...