13 Temmuz 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..."
Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanına, "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı izle...