Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..."

Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanına, "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı izle...