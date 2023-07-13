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Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..."

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Giriş: 13.07.2023 16:26
Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 5. bölüm fragmanına, "Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..." sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 5. bölüm 2. fragmanı izle...
Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep...
"Ulan Ordu hep bir numaran var he, hep..."
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