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Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?"

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Giriş: 03.07.2023 12:47
Güncelleme:03.07.2023 12:47
Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanına, "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı izle...
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"Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?"
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