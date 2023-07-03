Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı yayınlandı | "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?"

Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanına, "Sen sevdaluk etmedun mu Zeliş?" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 4. bölüm fragmanı izle...