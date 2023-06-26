Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben Zeliş'i senin elinden kurtaracak adamım!"

Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanına, "Ben Zeliş'i senin elinden kurtaracak adamım!" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı izle...