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Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | "Ne yaparsın, aşık mı olursun?"

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Giriş: 02.07.2023 09:57
Güncelleme:02.07.2023 09:57
Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı! Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesini anlatan dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına, "Ne yaparsın, aşık mı olursun?" sözleri damga vurdu. Vermem Seni Ellere 3. bölüm 2. fragmanı izle...

Yapımcılığını AKN Film Akın Topuz'un üstlendiği, dizinin yönetmen koltuğuna Ali Balcı otururken, dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

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Ne yaparsın, aşık mı olursun?
"Ne yaparsın, aşık mı olursun?"
Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Vermem Seni Ellere 3. bölüm fragmanı yayınlandı
Vermem Seni Ellere 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Vermem Seni Ellere 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı izle
Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı izle
Vermem Seni Ellere ilk bölüm fragmanı
Vermem Seni Ellere ilk bölüm fragmanı
Vermem Seni Ellere 1. bölüm fragmanı
Vermem Seni Ellere 1. bölüm fragmanı
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