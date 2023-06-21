Vermem Seni Ellere 2. bölüm fragmanı yayınlandı

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ekranlara gelen Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikâyesini ekranlara taşıyacak. Vermem Seni Ellere dizisinin 2. bölüm fragmanına "Ben kim olduğumu unuttum, insanlığımı unutmadım!" sözleri damga vurdu. İşte Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölüm fragmanı.