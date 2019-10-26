Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 62. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm son fragmanında "Murat kimmiş bu adamlar?" sözleri dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm son fragman izle...