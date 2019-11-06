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06.11.2019

Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde; hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir. İşte, Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm tek parça kesintisiz izle!

Sen Anlat Karadeniz 63. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hiçbir şey tesadüf değildir! Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu. Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir. Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.

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Sen Anlat Karadeniz 63. son bölüm tek parça kesintisiz izle
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