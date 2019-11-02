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02.11.2019
Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 63. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm son fragmanında "Biz ikimiz artık bir masalın kahramanları olduk!" sözleri dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm son fragman izle...
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