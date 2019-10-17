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17.10.2019

Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm tek parça kesintisiz izle | Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm

Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır. Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm tek parça kesintisiz izle!

Sen Anlat Karadeniz 60. Bölüm izle yeni bölüm izle

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

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