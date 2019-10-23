Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm son fragmanında "İncitirim diye korkuyorum..." sözleri dikkat çekiyor. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm son fragman izle...