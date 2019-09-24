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24.09.2019
Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm fragmanı izle! Sen Anlat Karadeniz 57. bölüm 2. fragmanı
Atv ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.
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