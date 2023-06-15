15 Haziran 2023, Perşembe
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Osman Bey Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti
atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. bölümünde Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi’nde Tekfur Valens’e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti. Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi’ni fethetti.