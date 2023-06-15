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Osman Bey Bafeus Muharebesi’nde Bizans ordusunu bozguna uğrattı! Koyunhisar’ı fethetti

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Giriş: 15.06.2023 00:08
atv dizisi ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 130. bölümünde Osman Bey, alpları ve kendisine bağlı beylerle beraber Bafeus Muharebesi’nde Tekfur Valens’e bağlı Bizans güçlerini mağlup etti. Zaferin ardından ise Osman Bey, Koyunhisar Kalesi’ni fethetti.
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