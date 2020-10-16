Kuruluş Osman'daki Osman Bey'in rüyası Türkiye'nin gündemine oturdu!

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, 29. bölümdeki Osman Bey'in rüya sahnesiyle gündem oldu. Osman Bey'in rüyasından sonra dervişin sözleri Türkiye'yi salladı. Osman Bey'in rüyası bir Cihan imparatorluğunun mesajıydı. İşte Osman Bey'in rüyası ve dervişin sözleri.

ATV'nins evilen dizisi Kuruluş Osman'ın 29. bölümüne Osman Bey'in rüyası damga vurdu. Osman Bey Cihan imparatorluğu rüyası görmüştü ve mağarada yanında bulunan dervişin sözleri gündem oldu.

DERVİŞ'TEN OSMAN BEY'E ÖNEMLİ MESAJ

Osman Bey rüyasından ter içinde uyandıktan sonra derviş şu ifadelerle söze girer;

"Rüyasında bile rahat koymazlar adamı. Sen de çıkar artık koynundaki ağacı Osman Bey, amma da naz ettin."

"YUSUF'UN RÜYASINDAKİ SIR ÇÖZÜLDÜ"

"Sır çözüldü, Yusuf'un rüyasındaki sır çözüldü. Her kula nasip olmaz rüya görmek, rüyadadır alemdeki himet. Yusuf gördü rüyayı ve Yakup baba dinledi rüyayı. Gökteki yıldız, ateşler içindeki güneş, ve parlayan ay Yusuf'a secde eder. Baba ürktü baba tirerdi. kimse bilmedi Yakub'un içinin titrediğini yıldız güneş ay secde edecekler ama kolay mı öyle. Hadi bakalım dediler önce kör kuyulara atıl esir pazarlarında satıl biz sana elbet secde ederiz. Osman bey 'rüyam var' diye sevinirsin ama bilmezsin başına gelecekleri, gelip de gidecekleri, gidip de dönecekleri"

OSMAN BEY'DEN DERVİŞE CEVAP: CEFASI DA HOŞTUR SEFASI DA

Osman Bey dervişin sözlerinin adından, "Madem rüya gördük, madem aşık deryasında kana bulandık, madem bu yola talip olduk, cefası da hoştur sefası da hoştur." ifadeleriyle cevap verir.