Kuruluş Osman'da Gündüz Bey hain Dündar'la böyle yüzleşti

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 53’üncü bölümüne Gündüz ve hain Dündar arasındaki yüzleşme damga vurdu. Hazal Hatun’u takip ederek Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik’e ulaşan Osman Bey, Dündar’ın Nikola’ya sığındığını öğrendi. Osman Bey, Dündar’a karşılık fidye ödemeyi teklif etmesi için İnegöl Kalesi’ne Gündüz Bey’i gönderdi.

Nikola'nın karşısına dikilerek Dündar'ı teslim etmesini isteyen Gündüz Bey, "Artık onunla işin bitti. İtibarsız zavallı, bir hiç. Kayıların yüz karası o" derken; Nikola "Osman Bey demek ki kanlı bir son hayal ediyor. Dündar Bey'in karşılığında Osman Bey ne teklif ediyor" diye sordu.

Gündüz Bey "Bin altın fidye" dediği sırada odaya giren Dündar, "Değerimiz bu kadar demek?" diyerek lafa girdi. Gündüz Bey'in "Hain" sözüne içerlenen Dündar, "Hain ha… Ağabeyimle cenk edip aldığımız topraklarda bana bir hiç muamelesi yaptı. Tırnaklarımızla, dişlerimizle kurduğumuz ne varsa her şeyi tehlikeye attı. Obamızı ele geçirdi. Hakkım olan beyliği aldı. Dört yanımızı düşmanla çevirdi. Hala gözlerin kapalı. Uyan artık Gündüz! Hain varsa, o ben değilim…" sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı.

Gündüz Bey, Dündar'a "Sana bakınca rahmetli babamı görürdüm… Nenem Hayme Ana'nın o güzel yüzünü. Sen kendine ne yaptın emmi? Soyumuzu, töremizi nasıl elinin tersiyle ittin böyle? Nasıl çiğnedin?" derken; Dündar "Soyumu da, töremi de yüreğimde sımsıkı muhafaza ederim evellalah. Sen müsterih olasın yeğenim. Ağabeyim Ertuğrul Gazi'nin fethettiği toprakları Geyhatu'nun almasına müsaade etmeyeceğim. Osman'ın azgınlığı yüzünden daha nice alpımızın ölmesine müsaade etmeyeceğim!" sözleriyle yalanlarına devam etti.

Bu sözler üzerine çileden çıkan Gündüz Bey, "Şimdi o ihtirastan kararmış gözlerine bakınca ne görüyorum bilir misin emmi? Zavallı birini… İhtirasının peşinde nice alpımızın kanına elini bulayan aşağılık bir haini" dedi.

Kayı Obası'nda çıkardığı kaosun keyfini süre Nikola, "Cömert teklifiniz beni memnun etti. Ne var ki Dündar Bey benim misafirim ve istediği kadar burada kalacak. Osman'ın vereceği altınlar Dündar Bey'le bu topraklarda kuracağımız sulh düzenini satın almaya yetmez. Dündar Bey'i ona vermeyeceğim" diyerek fidye teklifini reddettiğini açıkladı.

Cevabını alan Gündüz Bey odadan çıkarken Dündar'a "Emmi! Öldüğün gün bayramımız olacak" sözleriyle seslendi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 53'üncü bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.