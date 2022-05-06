Kuruluş Osman'da büyük cenk! 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız!"

Atv’nin büyük kitlelere ulaşan dizisi Kuruluş Osman’da heyecan sürüyor! Aksiyon ve tarihe ışık tutan sahneleriyle çıtasını ger geçen gün yükselten Kuruluş Osman’ın 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek. 11 Mayıs 2022'de yayınlanacak Kuruluş Osman’ın 93. bölümünde Osman Bey’in ordusu önünde yaptığı konuşmada, “Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız. Gayrı gaza vaktidir!" sözleri tüyleri diken diken etti. İşte Kuruluş Osman’da büyük cenke sahne olan ve bol aksiyonlu 93. bölümün fragmanı…

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