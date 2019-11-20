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20.11.2019

Kuruluş Osman ilk bölümü bu akşam ATV'de başlıyor İşte dizinin oyuncu kadrosu |Video

ATV yılın bombasını patlatıyor. TRT'de 5 sezondur ilgiliyle izlenen ve reyting listelerinde zirveden inmeyen Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı Kuruluş Osman bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranında başlıyor. Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan olacak mı? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte sizler için hazırladığımız özel video haberimiz...

ATV yılın bombasını patlatıyor. TRT'de 5 sezondur ilgiliyle izlenen ve reyting listelerinde zirveden inmeyen Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı Kuruluş Osman bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranında başlıyor.

Burak Özçivit'in Osman Bey karakterini canlandırdığı dizide Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan olacak mı? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte sizler için hazırladığımız özel video haberimiz...

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