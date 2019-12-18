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18.12.2019
Kuruluş Osman dizisine damga vuran 'At kuyruğu bağlama' sahnesi
Kuruluş Osman 5. yeni bölümde damga vuran at kuyruğu bağlama sahnesinin ardından at kuyruğu neden bağlanır sorusuna yanıt aranıyor. At kuyruğu bağlamak ne anlama gelir? Kuruluş Osman’da bir sahnede Osman ve Bamsı’nın at kuyruğu bağlaması sosyal medyada gündem oldu. At kuyruğunun bağlanması Oğuz töresinde önemli bir yer tutmaktadır. İşte Kuruluş Osman 5. son bölümüne damga vuran 'at kuyruğu bağlama' sahnesi
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