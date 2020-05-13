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Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey'i ağlatan tuzak | Video

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Giriş: 13.05.2020 23:26
Güncelleme:13.05.2020 23:26
Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Bey, Bahadır'ın tuzağına düşüyor. Türkiye'nin heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 21. bölümünde Bamsı Bey, şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Alişar Bey'den aldığı destekle Kayı Obası'nda iktidarı yeniden eline geçirmek isteyen Dündar, oğlu Bahadır'ı da kullanarak obanın beyleriyle iletişime geçti ve Gündüz ile Bamsı beyleri tuzağa çekmek için oyun kurdu.

Vuruşma esnasında kaçan Bahadır'ın peşine takılan Bamsı Bey, "Bahadır bu ihaneti durdur, canını bağışlayayım. Biz her daim diriyiz, sizin pusatınız bizim zırhımızı delmez evlat. İçine düştüğünüz ihanet çukurunda boğulacaksınız" dese de "Bamsı bey görmez misin? Sizin devriniz geçti artık. Bitti!! Dün el verdiğin alplar bugün sana pusat sallar" cevabıyla sarsıldı. Bahadır'ı etkisiz hale getirdiği anda sürpriz bir okla vurulan Bamsı Bey, kendisini vuranın şehit oğlunun nişanlısı Burçin olduğunu görünce "Kızım… Burçin…! Neden kızım… Neden?" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Yaralanan Bamsı Bey, hain tuzaktan nasıl kurtulacak? Dündar'ın Kayı Obası'nda başlattığı iktidar savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Moğolların elinden kurtularak ağabeyi Gündüz'e ve Bamsı Bey'e yardım edebilecek mi?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 21'nci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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