Kuruluş Osman 86. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Nice zalim boynumuzdan düşmez"

atv'nin aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitleyen dizisi Kuruluş Osman yine dopdolu bir bölümle geliyor. 10 Mart 2022'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman 86. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. "Nice zalim boynumuzdan düşmez" sözlerinin yer aldığı Kuruluş Osman fragmanında Osman Bey'in “Sultanım! Geyhatu benim esirimdir! Onun ölmesi de yaşaması da benim tasarrufumdur!” cümleleri çok konuşulacak. İşte Kuruluş Osman Osman 86. yeni bölüm fragmanı…