Kuruluş Osman’a damga vuran an! 85. bölümde Osman Bey Vezir Alemşah’ı infaz etti

Osman Bey kılıcını kaldırdığında kösler vurulur. Gelen Selçuklu Sultan'ı Mesud'dur. Sultan Mesud ordusuyla birlikte Kayı Obasına heybetli bir giriş yapar. Yüzünde öfke vardır. Sultan Mesud için bardak taşmıştır artık. Vezir Alemşah ve Geyhatu Sultan'ın onları kurtarmak için geldiğini düşünerek sevinirler. Osman Bey, Geyhatu ve Vezir'in arkasında elinde kılıcı çekili durmaktadır.

OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I İNFAZ ETTİ

Sultan Mesud, Osman Bey'den Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister ve Osman Bey'in Konya'da kurulacak mahkemede yargılanacağını söyler.

Osman Bey "Sultanım hakikati görmeyen o gözler açılana dek nice mazlumun kanı aktı. Gayri açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Zalime merhamet mazluma ihanettir diyerek" Vezir Alemşah'ı infaz etti.