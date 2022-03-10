Kuruluş Osman’a damga vuran an! 85. bölümde Osman Bey Vezir Alemşah’ı infaz etti
Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 85’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Önemli anlara sahne dizide, Osman Bey, “Gayrı açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı” diyerek Vezir Alemşah’ı infaz etti. İşte Kuruluş Osman 85. bölüme damga vuran anlar…
ATV'nin reyting rekoru kıran yapımı Kuruluş Osman'da Osman Bey yakaladığı Geyhatu ve Vezir Alemşah sorguladıktan sonra infaz için Kayı Obası meydanına Alpler tarafından getirilir.
OSMAN BEY KILICINI ÇEKTİ
Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'a öfkeyle bakarak "Elinizde kudret vardı! Hayra harcamadınız! Zulmün ateşini, cümle toprağa yaydınız! Mazluma nice fenalıklar ettiniz! " diyerek kılıcını çeker.
Geyhatu korkusuz ve kararlı bir şekilde "Vur Osman! Vur ki, Argun, sizi tarihten silsin!" diyerek Osman Bey'i tehdit etmeye çalışır.
Vezir Alemşah ise korku dolu gözlerle Osman Bey'e bakarak "Beni öldürdüğün takdirde aklanamazsın Osman Bey " diyerek Sultan Mesud'u hatırlatarak canını kurtarmaya çalışır.
Osman Bey kılıcını kaldırdığında kösler vurulur. Gelen Selçuklu Sultan'ı Mesud'dur. Sultan Mesud ordusuyla birlikte Kayı Obasına heybetli bir giriş yapar. Yüzünde öfke vardır. Sultan Mesud için bardak taşmıştır artık. Vezir Alemşah ve Geyhatu Sultan'ın onları kurtarmak için geldiğini düşünerek sevinirler. Osman Bey, Geyhatu ve Vezir'in arkasında elinde kılıcı çekili durmaktadır.
OSMAN BEY VEZİR ALEMŞAH'I İNFAZ ETTİ
Sultan Mesud, Osman Bey'den Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu kendisine vermesini ister ve Osman Bey'in Konya'da kurulacak mahkemede yargılanacağını söyler.
Osman Bey "Sultanım hakikati görmeyen o gözler açılana dek nice mazlumun kanı aktı. Gayri açılsın o kör gözler. Aksın zalimlerin kanı. Zalime merhamet mazluma ihanettir diyerek" Vezir Alemşah'ı infaz etti.
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakkari'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Hakkari, Şırnak ve Kars'ta kar tatili var mı? Son açıklamalar...
- Rize'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat'ta kar tatili var mı?
- Ağrı'da yarın okullar tatil mi? 10-11 Mart Ağrı, Muş, Bitlis, Elazığ, Erzurum'da kar tatili var mı? Valilik açıklamaları
- 📣 Kar tatili olan iller peş peşe açıklandı: 10-11 Mart hangi illerde okullar tatil edildi? SON DAKİKA HABERLER
- Kocaeli Valiliği son dakika: 📣 Kocaeli'de okullar tatil mi? 10-11 Mart Perşembe ve Cuma Gebze okullarda kar tatili var mı?
- Özel sektör tatil mi? 10 Mart Perşembe günü özel sektör kar tatili yapacak mı? İstanbul Valiliği son duyurular!
- Moto kurye yasak mı? 10 Mart İstanbul'da motokuryeler yasaklandı mı? Motokuryeler ne zaman çalışmaya başlayacak?
- AVM'ler saat kaçta kapanacak? 9-10-11 Mart İstanbul AVM' kapanış saati kaç oldu? 📣 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu!
- Memur ve işçi yarın idari izinli mi? 10-11 Mart kamu çalışanlarına kar tatili var mı? Kimler idari izinli olacak? SON DAKİKA!
- İstanbul'da yarın üniversiteler tatil mi? 10-11 Mart İstanbul üniversitelere kar tatili var mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
- İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 📢 İstanbul Valiliği son dakika duyurdu! 10-11 Mart İstanbul okullar kar tatili var mı?
- 📺 Barcelona Galatasaray maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu Barça GS maçı ne zaman, saat kaçta?