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Kuruluş Osman 77. yeni bölüm | Osman Bey'den İnegöl'e baskın

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Giriş: 29.12.2021 22:41
Güncelleme:29.12.2021 22:47
Kuruluş Osman 77. yeni bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmak için İnegöl’de ortak kurdukları pazarı hedef aldı. İşte yeni bölümün dikkat çeken sahnesi...

Alpleri ile birlikte İnegöl'e sızmak için Tekfur Kosses'in desteğini alan Osman Bey, böylece tekfurun niyetini sorgulama fırsatı da buldu. Tekfur Kosses'in pazara yollayacağı mallarla birlikte şehre sızmayı planlayan Osman Bey, alplerini şu sözlerle uyardı: "Alplar tedbirli olasınız! Etrafı iyi yoklayın. Tek bir cana dahi mal olmadan bitireceğiz bu işi. Ve unutmayın! Surları, haneleri, kuleleri, taşı, toprağı! İyice kafanıza yazın! Fetih vaktinde hepsi bize gerekecek!"

Alplerin İnegöl pazarında yerini almasının ardından Osman Bey'in alevli oku ile ilk patlama gerçekleşti. Tezgahların alev alması ile büyük bir kargaşa yaşanırken, Kayı alpleri pazarı koruyan askerleri etkisiz hale getirdi. İnegöl pazarı kısa sürede yerle yeksan oldu.

Vezir Alemşah saldırı karşısında büyük bir öfkeye kapıldı. Tekfur Nikola pazara destek veren Gündüz Bey'den hesap sorarak "Osman'la bir olup bize oyun mu oynadınız ha! Onu sen mi soktun içeri" diye sordu. Gündüz Bey ise "Ben ahalimin kazancı için burdayım! Ne diye pazara zarar vermek isteyeyim! Ağzından çıkanı kulağın duysun" dedi. Vezir Alemşah ise "Nikola! Lafını iyi tart öyle konuş! Kendi beceriksizliğin için Gündüz Bey'e iftira atmayasın! Sadakatine ben kefilim!" diyerek Gündüz Bey'e destek verdi.

"Osman Bey'in niyeti pazara engel olup namımıza leke sürmek… Sırf bunun için ahalinin faydasına bir işe bile çomak sokar" diyen Vezir Alemşah, tekfurlarla istişare ederek pazarın Bilecik'te kurulmasına karar verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 77'nci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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