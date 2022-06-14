Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman sezon finali fragmanı izle

Kuruluş Osman 98. bölümüyle sezon finaline gümbür gümbür giriyor. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Aksiyon dolu sezon finaline Osman Bey'in "Alplar! Yeni Şehir’i alacağız!" sözleri çok konuşulacak. İşte 15 Haziran 2022 Çarşamba günü saat 20.00'de atv'de ekranlara gelecek Kuruluş Osman'ın sezon sonu finali 98. bölümünün merakla beklenen yeni fragmanı....