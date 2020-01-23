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23.01.2020

Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle! | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 8. son bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başladığı günden beri büyük hayran kitlesine ulaşan Kuruluş Osman dizisinin yeni tanıtım filmi merakla bekleniyordu. Diziseverler tarafından Kuruluş Osman yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. 29 Ocak Çarşamba günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 8. bölümünde, "Sofia'nın zehrini dişlerinden dökmeden bana ölüm haram olsun!" sözü dikkat çekiyor. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle...

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Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle!
Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanı izle!
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