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20.11.2019
Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle | Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragman izle! ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölüm son fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Osman dizisi izleyenleri ekran başına kilitledi. Aylardır merakla beklenen dizinin 2. bölüm 1. fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında "Tekfur öldü, cinayet üzerime kaldı!" sözü dikkat çekiyor. İşte 27 Kasım Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın 2. bölümünün 1. tanıtım fragmanı.
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