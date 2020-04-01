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01.04.2020

Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle | VİDEO

Kuruluş Osman 17. yeni bölüm son fragmanı izle! Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı! | ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman 16. bölümüyle büyük beğeni almıştı. 17. bölümü merakla bekleyen diziseverler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. 1 Nisan Çarşamba günü ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına, "Cihan yeniden nizama kavuşacak! Bu millet Allah'ın izniyle şeytanın ordusunu tarumar edecek!" sözü damga vurdu. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor? sorularının cevabını aradı. Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in hayat verdiği Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı izle...

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