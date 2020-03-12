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12.03.2020

Kuruluş Osman 15.yeni bölüm fragmanı izle! "Dalımızı kesmeye çalışanın...''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 15.yeni bölüm fragmanında "Dalımızı kesmeye çalışanın, kökünü topraktan kazıyacağız!" sözleri dikkat çekiyor. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ahaber.com.tr'de...

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