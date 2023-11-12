12 Kasım 2023, Pazar
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Kuruluş Osman 136. bölüm fragmanı izle | “Bu haç ile hilalin savaşıdır!”
Kuruluş Osman 136. bölüm fragmanı yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 5'nci sezonuyla da ekrana damga vurdu. Rekortmen dizinin merakla bekelenen yeni bölüm fragmanına “Bu haç ile hilalin savaşıdır!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın 136. bölüm fragmanı...