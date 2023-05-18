Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı izle | “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!”

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın 127. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapımın yeni bölüm fragmanına “Eğer benim evlatlarımın kanını dökersen, sizi buraya gömerim!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 127. bölüm fragmanı...