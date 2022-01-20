Kuruluş Osman 79. yeni bölüm fragmanı izle! ''Biz bir ölür bin diriliriz''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın 79. yeni bölümünde “Biz bir ölür bin diriliriz! Sizin sonunuz daha fenadır!” sözleri dikkat çekti. Kuruluş Osman 79. yeni bölüm fragmanı izle...