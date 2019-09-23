Kimse Bilmez 15.yeni bölüm fragmanı izle! ''Eğer elimi tutmana izin verdiysem...''

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kimse Bilmez'in 15.yeni bölüm fragmanında "Eğer elimi tutmana izin verdiysem, kalbime girmene de izin vermişimdir!" sözü dikkat çekiyor. Kimse Bilmez 15.yeni bölüm fragmanı izle...