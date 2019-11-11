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11.11.2019

Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez 21.yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kimse Bilmez'in 21.yeni bölümünde Uygar Sevda'yı elde etmek için akıl almaz oyunlar hazırlayarak Ali'den kurtulmak ister. Ali'nin eski eşi Özlem'i kullanarak yeni bir plan hazırlayan Uygar, bu sayede Sevda ile aralarındaki engelleri kaldırmak ister. Kardeşini bulmak için her yolu deneyen Ali, karşısına çıkan engeller yüzünden zor anlar yaşar. Bunu fırsata çevirmek isteyen Uygar ise Erniko'yu öldüren kişinin Ali olduğunu Pilot'a duyurmak için yeni bir plan daha yapar. Öte yandan Duygu, Pilot'un düşmanları tarafından kaçırılır. Duygu'nun hayatta kalması tek bir şeye bağlıdır. Pilot, sevdiği kadın için Ali'yi öldürecek mi? Kimse Bilmez 21.yeni bölüm tek parça izle...

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Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
Kimse Bilmez 21.yeni bölüm full izle! Uygar'dan akıl almaz tuzak!
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