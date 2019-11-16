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16.11.2019
Hercai 21. son bölüme damga vuran Sezen Aksu şarkısı |Video
İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai yayınlanan 21. son bölümüyle ses getirdi. Miran Aslanbey ve Reyyan Şadoğlu'nun imkansız aşkını anlatıldığı ATV'nin iki sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizinin son bölümünde çalan şarkı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Diziseverler "Hercai son bölümde çalan şarkı?" sorusuna yanıt aradı. İşte Hercai dizisinin 21. yeni bölümünde çalan Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Ben Sende Tutuklu Kaldım" adlı o şarkı...
İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai yayınlanan 21. son bölümüyle ses getirdi.
"HERCAİ SON BÖLÜMDE ÇALAN ŞARKI?"
Miran Aslanbey ve Reyyan Şadoğlu'nun imkansız aşkını anlatıldığı ATV'nin iki sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizinin son bölümünde çalan şarkı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Diziseverler "Hercai son bölümde çalan şarkı?" sorusuna yanıt aradı.
İşte Hercai dizisinin 21. yeni bölümünde çalan Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Ben Sende Tutuklu Kaldım" adlı o şarkı...
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