16 Kasım 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
16.11.2019

Hercai 21. son bölüme damga vuran Sezen Aksu şarkısı |Video

İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai yayınlanan 21. son bölümüyle ses getirdi. Miran Aslanbey ve Reyyan Şadoğlu'nun imkansız aşkını anlatıldığı ATV'nin iki sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizinin son bölümünde çalan şarkı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Diziseverler "Hercai son bölümde çalan şarkı?" sorusuna yanıt aradı. İşte Hercai dizisinin 21. yeni bölümünde çalan Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Ben Sende Tutuklu Kaldım" adlı o şarkı...

İntikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai yayınlanan 21. son bölümüyle ses getirdi.

"HERCAİ SON BÖLÜMDE ÇALAN ŞARKI?"

Miran Aslanbey ve Reyyan Şadoğlu'nun imkansız aşkını anlatıldığı ATV'nin iki sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizinin son bölümünde çalan şarkı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Diziseverler "Hercai son bölümde çalan şarkı?" sorusuna yanıt aradı.

İşte Hercai dizisinin 21. yeni bölümünde çalan Sezen Aksu'nun seslendirdiği "Ben Sende Tutuklu Kaldım" adlı o şarkı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hercai 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 21. yeni bölüm izle | Hercai son bölüm
Hercai 21. yeni bölüm izle | Hercai son bölüm
Ben sende tutuklu kaldım! | Hercai 21. yeni bölüm
Ben sende tutuklu kaldım! | Hercai 21. yeni bölüm
Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm
Miran masum değil! | Hercai 21. yeni bölüm
Benim kardeşim Fırat mı? | Hercai 21. yeni bölüm
Benim kardeşim Fırat mı? | Hercai 21. yeni bölüm
Acıyı paylaşmak! | Hercai 21. yeni bölüm
Acıyı paylaşmak! | Hercai 21. yeni bölüm
Hercai 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 20. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Hercai 20. yeni bölüm izle! Hercai son bölüm
Hastanede büyük gerginlik! | Hercai 20. yeni bölüm
Hastanede büyük gerginlik! | Hercai 20. yeni bölüm
Benim babam masumdu! | Hercai 20. yeni bölüm
Benim babam masumdu! | Hercai 20. yeni bölüm
Elif’in büyük şoku! | Hercai 20. yeni bölüm
Elif’in büyük şoku! | Hercai 20. yeni bölüm
Daha Fazla Video Göster