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Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 03.12.2020 15:18
Güncelleme:03.12.2020 15:20
Hercai 50. bölüm fragmanı izle! Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölüm fragmanına "Sen benim babamsın..." sözü damga vurdu. İşte Hercai'nin 50. bölüm fragmanı...

Hercai'nin 50. bölümünde, Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır.

Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler.

Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır. Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur.

Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.

Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 50. bölüm fragmanı yayınlandı!
Miran ile Hazar yüzleşti
Miran ile Hazar yüzleşti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Hazar, çocuklarını Miran'a emanet etti
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Miran Hazar Bey'e ilk kez baba dedi
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 49. bölüm fragmanı yayınlandı!
Miran, Reyyan'ı kaçıran Aslan'ı buldu
Miran, Reyyan'ı kaçıran Aslan'ı buldu
Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor!
Miran, Reyyan ve Aslan'ın peşine düşüyor!
Aslan Reyyan'ı kaçırdı!
Aslan Reyyan'ı kaçırdı!
Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!
Miran ve Hazar'ın büyük yüzleşmesi!
Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında!
Aslan, Reyyan ve Miran'ın odasında!
Miran'dan Reyyan'a: Tek gerçeğim sensin
Miran'dan Reyyan'a: Tek gerçeğim sensin
Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 48. bölüm fragmanı yayınlandı!
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