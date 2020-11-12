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Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Hercai yeni bölüm fragmanı izle

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Giriş: 12.11.2020 10:44
Hercai 47. yeni bölüm fragmanı izle! ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin yeni bölüm fragmanında "Sen, Hazar Şadoğlu ile Dilşah’ın oğlusun..." sözü damga vurdu. İşte Hercai 47. yeni bölüm fragmanı...

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 47. bölüm fragmanı yayınlandı!
Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor!
Reyyan ve Miran konağa geri dönüyor!
Hercai'de Miran'ın bebek sevgisi
Hercai'de Miran'ın bebek sevgisi
Hercai'nin yıldızı Reyyan'ın en büyük duası
Hercai'nin yıldızı Reyyan'ın en büyük duası
Hercai yeni bölüm fragmanı izle
Hercai yeni bölüm fragmanı izle
Hercai 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai'de Hanife vuruluyor
Hercai'de Hanife vuruluyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Hazar ve Zehra kaza geçiriyor
Reyyan, Miran'ı kurtarıyor!
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Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hercai 44. bölüm fragmanı yayınlandı!
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