Hercai 36. son bölüm kesintisiz tek parça full video izle

ATV'nin son 2 sezondur cuma akşamlarına damga vuran dizisi Hercai yayınlanan son 36. yeni bölümüyle yine diziseverlerin vazgeçilmesi oldu. Miran ve Reyyan'ın aşkını anlatan diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler internette "Hercai 36. son bölüm yayınlandı mı? Hercai 36. son bölüm tek parça kesintisiz full izle..." gibi aramalar gerçekleştirdi. Diziseverler Hercai 36. son bölümünü ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirler. Öte yandan 20 Mart 2020 Cuma akşamı yayınlanacak olan "37. bölüm fragman videosu da yayınlandı mı?" sorusu da yanıt buldu.

ATV ekranında 13 Mart Cuma akşamı yayınlanan Hercai 36. son bölümde yine nefesler tutuldu.

HERCAİ 36. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? ÖZET

Hazar'ın öz kızı olmadığını öğrenen Reyyan'ın dünyası başına yıkılır. Bunca sene Şadoğlu konağına ait hissetmeyen ve bir gün kuş olup uçmak isteyen Reyyan, dedesinin kendisine neden bir yabancı gibi davrandığını şimdi daha iyi anlamaktadır. Hayatta en çok sevdiği iki adamın söylediği yalanlar yüzünden yüreğinde taşıyacağından daha fazla acı biriktiren Reyyan'ın yardımına Şükran koşar. Hazar ve Miran, Reyyan'ın acısını hafifletmek için bir arada hareket eder ama Reyyan'ın yaralarını sarmak hiç kolay olmayacaktır. Diğer yandan Nasuh, yaptıklarının bedelini ödemesi için Yaren'i Şadoğlu konağından götürür ve hak ettiğini yaşaması için onu kimsenin bilmediği bir yere kapatır. Reyyan ve Miran'ın hikayesinin başlangıcını bilmeyen Şükran, öğrendiklerinden sonra Miran'ı köy evinden kovar. Kendi hayatını başkalarının mutluluğu için hep yarım bırakan Reyyan, bundan sonra hak ettiği hayatı yaşayıp kendi ayakları üzerinde durmak için çok önemli bir karar alır. Acaba Reyyan'ın aldığı bu karar Miran ve Hazar'ı nasıl etkileyecektir?

HERCAİ 36. BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ FULL İZLE - TIKLA