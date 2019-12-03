Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor! | EDHO yeni bölüm

Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor! Tufan, Tefo'yu öldürebilecek mi? | ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 150. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.