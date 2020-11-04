Hızır ile Şahin Ağa'dan Alpaslan hakkında sert konuşma

EDHO'nun 170. bölüne Hızır Çakırbeyli ile Şahin Ağa'nın görüşmesi damga vurdu. Hızır Çakırbeyli ve Alpaslan'a sahip çıkan Şahin Ağa arasında soğuk bir konuşma geçti. Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa'ya Alpaslan'ı ölmemesi için kovduğunu söyledi.

Hızır Çakırbeyli, Alpaslan'a sahip çıkan Şahin Ağa ile görüşmeye gitti. Hızır Çakırbeyli, yeğenini ölmemesi için kovduğunu söylese de Şahin Ağa buna ikna olmadı.

"SOKAKTA HAYATTA KALAMAZ"

Hızır Çakırbeyli, Şahin Ağa'nın adını söylemeden kendisinden 'misafir' diyerek söz etmesi üzerine, "Adıma da mı küstün?" dedi.

Şahin Ağa ise Çakırbeyli'ye, "Adına yakışmayan bir şey yapan adama küserim. Zikretmemem ondandır." sözleriy cevap verdi.

Şahin Ağa, Hızır Çakırbeyli'nin geliş niyetini bilse de yine de sordu; "Galiba gelişinin amacı gönlümü almak değil. Buyur seni dinliyorum reis."

Yeğeni Alpaslan'dan söz eden Hızır Çakırbeyli, "Sokakları bilmez. Beyim krallar gibi yaşamış. Sokakta hayatta kalamaz. Ölsün diye kovmadım. Ölmesin diye kovdum. Bu çocuk sürekli gizli işler kovalıyor. Hep başını belaya sokuyor." dedi.

"BU ALEME BABA OLMAZ"

Alpaslan üzerinden yapılan planın işe yaramayacağını belirten Hızır Çakırbeyli, "Ben lastik değiştirirken de kurşun yerim, bir hiç için de kurşun yerim. Ama Alpaslan yüzünden hep başkaları kurşun yiyor. Sevdiklerine zarar veren bir adamdan bu aleme baba olmaz. Yanlış bir şeyin peşindesiniz" şeklinde konuştu.

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