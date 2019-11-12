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12.11.2019

Hızır, Hızır Ali'yi teselli ediyor! | EDHO 147. yeni bölüm (son bölüm) sahne

Hızır, Hızır Ali'yi teselli ediyor! "Bir gün benden vazgeçmen gerekirse, vazgeç..." ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 5. sezonuyla yeniden diziseverlerle buluştu. Oktay Kaynarca'nın Hızır Reis karakteriyle başrolünü oynadığı EDHO'nun 147. yeni bölümü (son bölüm) ile ilgili sahneleri ahaber.com.tr/videolar sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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Hızır, Hızır Ali'yi teselli ediyor! | EDHO 147. yeni bölüm (son bölüm) sahne
Hızır, Hızır Ali'yi teselli ediyor! | EDHO 147. yeni bölüm (son bölüm) sahne
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