14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
14.10.2019

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO 143. bölüm fragmanı İZLE

Atv ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 143. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacaklar izleyiciler tarafından merakla beklenirken yeni bölüm fragmanına "O listedeki CIA uşaklarını tek tek bitireceksiniz!" sözü damga vurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 143. bölüm fragmanı yayınlandı
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO 142. son bölüm izle | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tamamını full izle
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
EDHO'da Ünal Kaplan'a (Tarık Ünlüoğlu) veda sahnesi duygulandırdı
Haşmet'in acı geçmişi!
Haşmet'in acı geçmişi!
Öldürmesinler ama öldürmekten beter etsinler
"Öldürmesinler ama öldürmekten beter etsinler"
Sizi buraya öldürmek için çağırdım
Sizi buraya öldürmek için çağırdım
EDHO 142. bölüm fragmanı yayınlandı!
EDHO 142. bölüm fragmanı yayınlandı!
Hızır'ı çıldırtan teklif
Hızır'ı çıldırtan teklif
Sevda, Hızır ile görüşüyor!
Sevda, Hızır ile görüşüyor!
Ağabeyin öldü ya sen de öleceksin!
Ağabeyin öldü ya sen de öleceksin!
Gerekirse evi de terk edeceğim!
"Gerekirse evi de terk edeceğim!"
Bu işin arkasından Meftunlar çıktı
Bu işin arkasından Meftunlar çıktı
Daha Fazla Video Göster