Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 159. son bölüm tek parça full izle |Video

​EDHO 159. son bölüm tek parça kesintisiz full izle! ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO’da bu hafta heyecan dorukta! Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Peki Boran ölüyor mu? Yayınlanan EDHO 159. bölümünü tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Öte yandan diziseverler EDHO 160. yeni bölüm fragmanı sorusuna da yanıt arıyordu. Henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 17 Mart 2020 Salı akşamı yayınlanacak olan 160. bölüm fragmanı yayınlanmadı.

EDHO 159. son bölüm tek parça kesintisiz full izle! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. bölüm izle! Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen EDHO'da bu hafta heyecan dorukta!

EDHO 159. SON BÖLÜMDE NE OLDU? (ÖZET)

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir. Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir. Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır. Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

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EDHO 160. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Öte yandan diziseverler EDHO 160. yeni bölüm fragmanı sorusuna da yanıt arıyordu. Henüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 17 Mart 2020 Salı akşamı yayınlanacak olan 160. bölüm fragmanı yayınlanmadı.