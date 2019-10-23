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23.10.2019

EDHO 144. yeni bölüm kesintisiz full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça

EDHO 144. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm izle! Nefes kesen sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta, Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. İşte, EDHO 144. bölümü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. Bölüm izle yeni bölüm izle

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

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