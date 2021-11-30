Destan ikinci bölümüyle seyirciyi mest etti | Akkız düşmanının eline böyle esir düştü!

Ekran yolculuğuna zirvede başlayan ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki ikinci bölümünde de yine çok konuşuldu. Akkız düşmanının eline böyle esir düştüğü sahne ise sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte o anlar...

Akkız'ın Alpagu Han'ı vurmasının ardından Gök Hanlığı'nda ortalık fena karıştı. Alpagu Han'ın ağır yaralanması taht kavgasının yolunu açarken, Saltuk, Ulu Ece'ye söz vererek saldırının arkasında kim varsa bulup getirmeye söz verdi. Önce Çolpan Hatun'la buluşan Saltuk, ardından emrindeki askerlerle birlikte Dağ Hanlığı Obası'nın yolunu tuttu.

Saltuk ve askerlerinin baskını karşısında Gök Hanlığı Obası'nda büyük bir karmaşa yaşandı. Kılıcını kapıp derhal savaş katılan Akkız, kahramanca mücadele ederken karşısında Saltuk'u buldu. Bu sırada yoldaşları Yaman ve Sırma da dövüşe katılmıştı.

Kolundaki yaraya rağmen cesurca dövüşen Akkız, Saltuk'un darbelerini boşa çıkardı ancak Yaman'ın yaralandığını görünce dikkati dağıldı. Yaman, Sırma'yı korumaya çalışırken ağır bir darbe alırken, Akkız da Saltuk tarafından yere serildi. Bu kargaşada Sırma da yakalandı.

Kontrolü sağladıktan sonra Çolpan'ın yanına giden Saltuk, "Çerilerin yaralı. Buyurduğun gibi kimseyi öldürmemeye çalıştık" deyince Çolpan "Yine de obayı yakın. Kuşku kalmasın" dedi. Çolpan, Tutkun'a seslenerek "Saraya gir, Kaya'yı ayart ve çocuğunu doğur. Göğe er meydanında baş eğdiremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Eğer başarılı olursan, Gök Kağanlığı'nı biz yönetiriz!" dedi. Saltuk ise Ulu Ece'nin gözüne girebilmek için Alpagu Han'ı yaralayanı saraya götüreceğini söyledi. Bir oyun hazırlayan Çolpan, suikastçi olarak başka bir kızı teslim etti ancak Akkız ve Sırma da askerlerin esir aldıkları arasındaydı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.