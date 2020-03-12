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Züleyha, Şermin'e sığınıyor!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir tarafından çocuklarından ayrılan Züleyha, Şermin'e sığınıyor. ATV'nin sevilen dizisinde tansiyon bi ran olsun azalmazken, Demir Şermin'i arıyor. İşte Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'daki Züleyha'nın Şermin'e sığındırığı o anlar...
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