Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın zor anları!

Züleyha'nın zor anları! Züleyha ve Müjgan karşılaşıyor! | Bir Zamanlar Çukurova 45. yeni bölüm... ATV'nin perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Bir Zamanlar Çukurova son yayınlanan bölümüyle yine ses getirdi. Başrollerini Vadihe Gördüm, Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Kerem Alışık'ın paylaştığı dizi reyting listelerinde zirveye damga vurdu. Dönem dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova'nın son yayınlanan 45. yeni bölümüne ait özel sahneleri ahaber.com.tr/diziler sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz. Diziyle ilgili son dakika gelişmelerini de sayfamız üzerinden erişebilirsiniz.